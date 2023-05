Treibende Kräfte: Geschäftsführerin Gudrun Neuber (links) und DJ Tom Bullmann haben das Subway an der Pagenstecher Straße vor 40 Jahren „entflammt“. Foto: Heike Bullmann up-down up-down DJ und Fan erinnern sich an Kult-Partys Subway Revival Party am Samstag feiert legendäre Osnabrücker Diskothek Von Matthias Liedtke | 04.05.2023, 13:59 Uhr

Vor 40 Jahren entstand in einem ehemaligen Fabrikgebäude neben einer Lagerhalle an der Pagenstecher Straße eine neue Großraumdiskothek. Zum elften Mal hält am Samstag eine Revival-Party im Rosenhof die jährliche Erinnerung an das legendäre „Subway“ wach.