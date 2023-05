In einer Osnabrücker Lokalität hat ein Mann mutmaßliche K.o.-Tropfen in die Getränke von zwei jungen Frauen gemischt. Zeugen konnten durch ihr Eingreifen womöglich Schlimmeres verhindern. Symbolfoto: dpa/Christian Thiele up-down up-down Zeugen haben eingegriffen Substanz ins Getränk gemischt: Polizei Osnabrück sucht nach zwei Partygästen Von Arlena Schünemann | 02.05.2023, 16:30 Uhr

Zeugen haben beobachtet, wie in einer Osnabrücker Lokalität ein Mann eine Substanz in die Getränke von zwei Partygästen gemischt hat – und haben so womöglich Schlimmeres verhindert. Nun sucht die Polizei nach den beiden jungen Frauen.