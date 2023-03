Wer das Nashorn-Baby Lisbeth im Osnabrücker Zoo besuchen will, muss sich einen Tag länger gedulden. Dienstag bleibt der Zoo geschlossen. Foto: David Ebener up-down up-down Windböen erwartet Sturmwarnung für Dienstag: Zoo Osnabrück schließt Von Nina Kallmeier | 13.03.2023, 16:16 Uhr

Schon am heutigen Montag stürmt es nicht schlecht in Osnabrück. Die Wetterlage hat der Zoo zum Anlass genommen, am Dienstag, 14. März 2023, zu schließen.