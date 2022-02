Das Sturmtief Ylenia seit der Nacht für zahlreiche Einsätze bei Feuerwehr und Polizei in Stadt und Landkreis gesorgt. Am Nachmittag verunglückte in Belm ein Autofahrer tödlich. Kreisweit sorgten bis in den Abend umgestürzte Bäume für Unfälle und Behinderungen. Westnetz kämpfte mit beschädigten Mittelspannungsleitungen, auch der Bahnverkehr wurde am Morgen kurzzeitig eingestellt.