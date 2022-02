Die Entscheidung, ob die Schulen in der Region Osnabrück am Freitag geschlossen bleiben, ist gefallen. (Symbolfoto) FOTO: Caroline Seidel-Dißmann/dpa Nach Ausfall am Donnerstag Schule findet heute in Stadt und Landkreis Osnabrück statt Von Henrike Laing | 17.02.2022, 12:46 Uhr | Update vor 20 Std.

Nach dem sturmbedingten Schulausfall in Stadt und Landkreis Osnabrück am Donnerstag ist die Entscheidung gefallen, wie es am heutigen Freitag, 18. Februar, weitergeht.