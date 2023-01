Es kann losgehen: Die Initiative vom Luhrmannhof hat das Startkapital für die Übernahme des Studentenwohnheims zusammen. Foto: Andre Havergo up-down up-down Das Startkapital ist zusammen Auf eigene Verantwortung: Studierende übernehmen den Luhrmannhof in Osnabrück Von Rainer Lahmann-Lammert | 20.01.2023, 12:15 Uhr

Am Gartlager Weg in Osnabrück ist der Jubel groß: Aus dem Hof Luhrmann wird ein selbstverwaltetes Studentenwohnheim. Die Bewohner-Initiative hat das Startkapital für die Übernahme zusammen. Spenden und Direktkredite werden aber auch in Zukunft benötigt.