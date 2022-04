Denise Haselünne ist erleichtert. Gemeinsam mit ihrem Freund hat die 20-Jährige in den vergangenen Wochen alle Hebel in Bewegung gesetzt, um pünktlich zum Semesterstart ein Dach über dem Kopf zu haben. Die beiden kommen aus dem Emsland und wollen ab September Betriebswirtschaft und Management an der Hochschule Osnabrück studieren. Nun hat das junge Paar tatsächlich die Zusage für seine Traumwohnung bekommen. „Die Wohnung ist einfach perfekt, eine tolle Küche, ein sauberes Bad und nur zweieinhalb Kilometer von der Hochschule entfernt“, freut sich die angehende Studentin, dass doch noch alles geklappt hat.

Dabei hatte es anfangs gar nicht danach ausgesehen. „Auf 30 oder 40 Inserate haben wir uns insgesamt gemeldet, geantwortet hat aber dann nur knapp ein Drittel“, berichtet Haselünne von den Schwierigkeiten bei der Kontaktaufnahme. Bevor die ersten Besichtigungstermine standen, war somit vor allem eines angesagt: Angebote durchforsten und dabei möglichst viele Kanäle nutzen. „Natürlich hat man von Freunden den Tipp bekommen, auf das Schwarze Brett der Universität zu schauen, aber auch über die Internetbörse WG-gesucht.de sowie über die Internetseite der Neuen Osnabrücker Zeitung konnte man einiges finden“, erzählt die Emsländerin. Zudem habe sie auch selbst eine Anzeige über Ebay Kleinanzeigen sowie über das Schwarze Brett der Uni erstellt. Angeschaut hat sich das Paar letztlich fünf Wohnungen. „Die erste Wohnung war ziemlich heruntergekommen, aber da man sich ja alle Optionen offen halten sollte, haben wir uns doch auf die Interessentenliste eingetragen“, erinnert sich Denise Haselünne. „Die zweite Wohnung sah da schon besser aus, allerdings kam uns die Gegend äußerst suspekt vor, zumal dann auch noch vor der Haustür verdächtige kleine Päckchen den Besitzer wechselten. Da wollten wir also auch nicht hin.“ Die Wohnungen drei und vier seien hingegen richtig schön gewesen, jedoch habe das Paar sich dort gleich einer Fülle an Mitbewerbern gegenüber gesehen, so dass hier am Ende nichts zu holen war. Die fünfte Wohnung war dann aber ein Treffer. „Sicherlich hatten wir da auch eine Menge Glück“, weiß die junge Frau, kennt sie doch Freunde, die um die zehn Besichtigungstermine hatten. Über ein Happy End kann sich inzwischen auch eine Studentin freuen, die es besonders schwer bei der Suche hatte. Die 26-Jährige, die im letzten Jahr ihr Studium an der Universität begonnen hat, ist nämlich Hundebesitzerin, womit sie bei vielen Vermietern gleich schlechte Karten hatte. Folglich war die damalige Erstsemesterin gezwungen, die ersten zwei Monate mit dem Zug nach Osnabrück zu pendeln. „80 Minuten war ich jeden morgen unterwegs, und abends dann noch zurück“, erzählt die Betroffene. Studierenden von weiter weg empfiehlt sie daher, sich erst einmal um einen Platz im Studentenwohnheim zu bemühen, und sei es nur als Übergangslösung.