Drohnen, Sneaker, Autos: Darum geht es im Studiengang „Industrial Design“

In diesem Artikel erfährst Du: Was der Studiengang „Industrial Design“ eigentlich ist

Was Industriedesigner machen

In welchen Jobs Du mit Deinem Abschluss landen könntest

„Bei uns geht es eigentlich um alles, was industriell hergestellt wird“, sagt Marian Dziubiel, Professor der Fakultät Ingenieurwissenschaften und Informatik an der Hochschule Osnabrück. Das können zum Beispiel Haushaltsgeräte, Sneaker, Drohnen, Fahrräder oder medizinische Produkte sein. Die Möglichkeiten seien nahezu grenzenlos.

Im Studium beschäftigen sich Studenten sowohl mit der Visualisierung als auch mit der Gestaltung von Konsum- und Industriegütern. Bei der Produktgestaltung immer im Zentrum: der Nutzer. Neben dem reinen Design ist also vor allem die Funktionalität der Produkte wichtig, erklärt Fabian Stärk, Mitarbeiter und Lehrbeauftragter im Studiengang „Industrial Design“.

Marian Dziubiel (links) und Fabian Stärk (rechts) betreuen die Studenten des Studiengangs „Industrial Design". Foto: Jörn Martens

Brücke zwischen digitaler und analoger Welt

Der Bachelorstudiengang umfasst sieben Semester. Er besteht aus einer Mischung aus Theorie und Praxis – wobei der Praxisanteil deutlich überwiegt. Die Modulinhalte bauen meist aufeinander auf: Die Studenten lernen zunächst das analoge und digitale Handwerkszeug, um das dann im Praxissemester anzuwenden und ihre individuellen Interessen bis zu ihrer Abschlussarbeit zu vertiefen.

Studenten haben im Rahmen von Bachelorarbeiten oder Projekten verschiedenste Flugobjekte entwickelt. Foto: Jörn Martens

Sie arbeiten dafür mit klassischen Entwurfswerkzeugen wie Skizzen oder Pappe, aber auch mit Tools wie 3D-Scannern und VR-Brillen. Somit entstehe eine Brücke zwischen der digitalen und der analogen Welt, sagt Marian Dziubiel.

Kreativität als Grundvoraussetzung

Im Studium werden dem Professor zufolge „Allrounder“ ausgebildet. Nach den ersten drei bis vier Semestern können die Studenten selbst über ihre Spezialisierung entscheiden. Die besteht vor allem darin, sich ein Produkt einer Branche – beispielsweise Möbel oder Fahrzeuge – rauszusuchen und entweder ganz neu oder weiterzuentwickeln. Es können aber auch ganz andere Designkonzepte sein. Als Industriedesigner ist Kreativität in unterschiedlichsten Ausprägungen gefragt.

Mittels 3D-Druckern entstehen in den Räumen der Hochschule Osnabrück 3D-Prototypen aller möglichen Produkte. Foto: Jörn Martens

„Unsere Arbeit ist immer wieder spannend, es wird nie langweilig“, so Dziubiel. „Der Job ist wirklich grandios und vielfältig.“ Absolventen des Studiengangs starten häufig als Designer oder Produktmanager in Designagenturen oder Designabteilungen größerer Unternehmen in das Berufsleben. Die Branchen sind dabei sehr unterschiedlich. Auch Jobs zum Beispiel in der Automobil-, der Bekleidungs- oder der Spielwarenindustrie sind möglich.

Mehr Informationen: Auf einen Blick: Der Studiengang „Industrial Design“ größer als Größer als Zeichen Abschluss: Bachelor of Arts (B.A.)

Bachelor of Arts (B.A.) Regelstudienzeit: sieben Semester (davon ein Praxissemester)

sieben Semester (davon ein Praxissemester) Zugangsvoraussetzungen: Fachhochschulreife, Abitur, eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung, Meister/-in oder Techniker/-in oder Immaturenprüfung.

Außerdem: 13-wöchige praktische Ausbildung (davon mind. acht Wochen vor Beginn des Studiums) oder anerkannte Berufsausbildung

Fachhochschulreife, Abitur, eine als gleichwertig anerkannte Vorbildung, Meister/-in oder Techniker/-in oder Immaturenprüfung. Außerdem: 13-wöchige praktische Ausbildung (davon mind. acht Wochen vor Beginn des Studiums) oder anerkannte Berufsausbildung Fristen: Abgabe der Bewerbungsmappe: 15. bis 31. Mai; Abgabe des Antrags auf Immatrikulation (wenn Eignungstest bestanden): 1. September

Abgabe der Bewerbungsmappe: 15. bis 31. Mai; Abgabe des Antrags auf Immatrikulation (wenn Eignungstest bestanden): 1. September Schwerpunktbereiche: Technologie und Konstruktion, Entwurf und Realisierung, Ergonomie und Usability, Geschichte und Gesellschaft

Künftig gibt es auch einen Masterstudiengang

Der Studiengang bietet internationale Kooperationen mit Partnerhochschulen in China, Hong Kong, Korea, den Niederlanden und Ägypten. Einen Master wird es im Studiengang „Industrial Design“ demnächst auch geben. Die Hochschule Osnabrück kann bis zu 40 Studierende pro Semester aufnehmen. Aktuell seien die Bewerberzahlen, dem allgemeinen Trend entsprechend, rückläufig.

Mit „Clay", einer flexiblen Modelliermasse auf Wachsbasis, wird sich in der Werkstatt an unterschiedlichsten Autotypen probiert. Foto: Jörn Martens

„Viele junge Menschen können mit dem Begriff ‚Industrial Design‘ nicht viel anfangen“, sagt Dziubiel. Aus diesem Grund sei es das letzte Jahr, dass der Studiengang diesen Namen trägt. Künftig wird er etwas konkretisiert und heißt dann „Industrial Product Design“.