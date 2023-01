Hayet Ould-Ali aus Osnabrück ist Akademikerin und hatte trotzdem Probleme beim korrekten Ausfüllen des Wohngeld-Antrages. Sie wohnt in einer WG - doch wie gibt man das im Antrag an? Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Wohngeldstelle half nicht weiter Osnabrücker Studentin: „Ist der Antrag auf Wohngeld absichtlich so kompliziert?“ Von Sandra Dorn | 29.01.2023, 12:12 Uhr

Hayet Marie Ould-Ali hat zwei Studienabschlüsse und befindet sich mitten in ihrem dritten Studium. Die Osnabrückerin benötigt die finanzielle Entlastung durch das Wohngeld. Doch am Antrag ist sie fast verzweifelt. Und wenn es ihr als Akademikerin schon so geht – was machen dann andere, fragt sie.