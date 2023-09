Psychosoziale Beratungsstelle in Osnabrück rechnet mit Ansturm im Herbst

In diesem Artikel erfährst Du: Wie die Psychosoziale Beratungsstelle in Osnabrück arbeitet.

„Im Monat November rechnen wir mit mehr als 100 Anmeldungen“, sagt Kerime Faris-Lewe. Vor allem in den dunklen Herbst-und Wintermonaten zeige sich ein erhöhter Bedarf an psychologischer Hilfe - so auch bei niedergelassenen Psychotherapeuten. Im Herbst sei außerdem das neue Semester an Hochschule und Universität gerade gestartet, viele Probleme kommen laut der Psychologin in dieser Zeit ans Licht. „Aktuell können wir die Anfragen gut abdecken, das war während der Pandemie-Jahre 2020 bis 2022 teils anders. Da wurden wir nahezu überrannt und hatten zeitweise einen Anmelde-Stopp“, sagt Faris-Lewe.

„Das war sehr frustrierend, da vor allem in dieser Zeit die Studenten schwerwiegende Sorgen und Probleme hatten. Und das zieht sich bis heute durch.“ Kerime Faris-Lewe Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle in Osnabrück

Dazu gehörten demnach depressive Verstimmungen, Ängste und Einsamkeit.

Kerime Faris-Lewe leitet die Psychosoziale Beratungsstelle in Osnabrück. Foto: Studentenwerk Osnabrück

Finanzielle Unterstützung vom Land sei nötig

Bis zum Frühjahr 2023 habe die Psychosoziale Beratungsstelle des Studentenwerkes mit vier Vollzeitkräften gearbeitet, dazu kommen laut Faris-Lewe noch Teilzeitkräfte. „Seit Mai haben wir anderthalb Stellen mehr, das hilft uns sehr“, sagt sie. Sie wünsche sich dennoch eine finanzielle Unterstützung vom Land Niedersachsen, um noch mehr Studenten helfen zu können: „Bayern und Baden-Württemberg unterstützt die Beratungsstellen dort schon“, sagt Faris-Lewe.

Mehr als 1000 Beratungsgespräche pro Jahr

Dass sich junge Menschen – und vor allem Studenten – immer mehr Sorgen um ihr Leben machen, den Sinn ihrer Tätigkeit hinterfragen und das Klima im Blick haben, das zeige sich in den über 1000 Beratungsgesprächen pro Jahr, die die Psychotherapeuten der Beratungsstelle durchführen. „Rund 40 Prozent der Gespräche drehen sich um psychische Erkrankungen, 22 Prozent um typische Probleme, die während des Erwachsenwerdens auftauchen, wie das Ablösen vom Elternhaus und Zukunftsängste“, sagt Faris-Lewe. Auch um Beziehungs- und Kontaktschwierigkeiten handeln sich rund 17 Prozent der Beratungen, bei 16 Prozent der Anfragen geht es laut Faris-Lewe um Studienprobleme wie Prüfungsangst und Leistungsdruck. „Dabei muss es sich nicht immer um psychische Krankheiten handeln“, fügt die Psychologin hinzu.

Hohe Anzahl an Studenten, die Therapie benötigen

Besorgniserregend sei dennoch die Anzahl an Studenten, denen tatsächlich eine weiterführende Psychotherapie empfohlen wird:

„Rund 25 Prozent der Studenten verweisen wir an einen niedergelassenen Therapeuten.“ Kerime Faris-Lewe Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle in Osnabrück

Denn: Die Psychosoziale Beratungsstelle in der Sedanstraße in Osnabrück sei nur eine erste Anlaufstelle, wenn es um eine Erkrankung geht, die langfristig therapiert werden müsse: „Wir können bis zu zehn Beratungsgespräche pro Person anbieten und helfen den Studenten dann dabei, einen Therapieplatz zu finden“, sagt Faris-Lewe. Auch das sei keine leichte Aufgabe, da es dafür in Osnabrück zu wenig Kapazitäten gebe: „Wir kennen natürlich die niedergelassenen Therapeuten und ihre Schwerpunkte, können aber keinen festen Therapieplatz beschaffen.“

Sich bei Sorgen frühzeitig beraten zu lassen, dazu rät die Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle Osnabrück, Kerime Faris-Lewe. Foto: imago images/Westend61

Studium als „unsichere Lebensphase“

Die Isolation während der Pandemie oder die Sorgen durch den Ukraine-Krieg, all das schlage sich aktuell in der Psyche der jungen Menschen nieder.

Wovor haben die Deutschen große Angst? Eine Umfrage von 2022 zeigt die Sorgen der Menschen. Grafik: R+V Versicherung/Statista

Aber auch Probleme, die speziell Studenten betreffen, seien ausschlaggebend für die erhöhte Nachfrage an Beratungsplätzen:

„Studenten befinden sich, im Gegensatz zu beispielweise Azubis, häufig in einer unsicheren Lebensphase, einer Übergangsphase zwischen Schulabschluss und Beruf. Das Studium hat häufig weniger Struktur, als eine Ausbildung, die jungen Menschen müssen sich selbst gut organisieren.“ Kerime Faris-Lewe Leiterin der Psychosozialen Beratungsstelle in Osnabrück

Das führe manchmal zu einer großen Unsicherheit und zu psychischen Leiden, sagt Faris-Lewe.

Wer zu viel grübelt, sollte sich psychologisch beraten lassen

Studenten, die merken, dass sie besonders viel ins Grübeln geraten, sehr gereizt sind, die den Spaß an geliebten Aktivitäten verlieren oder die merken, dass Gespräche mit Freunden oder der Familie nicht mehr ausreichen, sollen sich laut der Psychologin nicht scheuen und sich frühzeitig bei der Psychosozialen Beratungsstelle melden: „Ich habe auch das Gefühl, dass die Studenten heutzutage sensibler sind, sich mehr mit ihrer psychischen Gesundheit und Problemen beschäftigen und offener werden, darüber zu sprechen“, sagt Kerime Faris-Lewe. Das sei, trotz steigender Anzahl an Sorgen und Nöten, ein positiver Aspekt.