Wer sich in diesen Tagen in der Wärmestube des ehemaligen Franziskanerklosters an der Bramscher Straße umhört, bekommt unterschiedliche Meinungen über die ehemalige Leiterin Schwester Antoinette zu hören. Einige sind wütend und frustriert darüber, dass sie gehen musste. Andere sind mit ihrer wohl recht autoritären Art nicht zurechtgekommen.

Grund für die Abberufung der 65-Jährigen sind „deutliche Unterschiede in der Auffassung darüber, wie das Haus geleitet wird“, teilte Hermann Haarmann, Pressesprecher des Bistums Osnabrück, auf Anfrage unserer Zeitung mit. So soll die Schwester Taschenkontrollen bei den obdachlosen Gästen der Wärmestube durchgeführt haben, um zu prüfen, ob sie Alkohol dabeihaben. Den dürfen sie dorthin nicht mitbringen. Doch solche Kontrollmethoden gingen dem Bischöflichen Stuhl zu weit. „Da sind wir gänzlich anderer Auffassung“, erklärt Hermann Haarmann.

Die Folgen dieses strengen Führungsstils waren übrigens unübersehbar: Während früher rund 50 Gäste zu den zwei Mahlzeiten in die Wärmestube kamen, waren es zuletzt nur noch 20.

Doch nicht nur die unterschiedlichen Meinungen über die Leitung der Einrichtung nennt das Bistum als Grund für die Abberufung. So gab es auch Konflikte im Leitungsteam der Einrichtung. Seit Februar hatte der Bischöfliche Stuhl der Leiterin einen Diakon zur Seite gestellt. In den Monaten zuvor war eine Ordensschwester, die in der Wärmestube mitarbeitet, krank geworden, eine weitere war in den Ruhestand gegangen. Schwester Antoinette „hat uns signalisiert, dass ihr die Arbeit zu viel wird“, so Hermann Haarmann. Der Bischöfliche Stuhl stellte daraufhin den Diakon Joachim Meyer ein und beauftragte ihn und die Ordensschwester, die Führungsaufgaben unter sich aufzuteilen. Doch das funktionierte nicht.

Für Missstimmung sorgten zudem umstrittene medizinische Behandlungsmethoden in der Wärmestube. So soll die Leiterin regelmäßig einen Kraniosakraltherapeuten eingeladen haben. Die Kraniosakraltherapie ist eine alternative und nicht anerkannte Form der Physiotherapie, abgeleitet aus der Osteopathie. Der bischöfliche Stuhl hatte zunächst keine Einwände dagegen. Doch Hermann Haarmann berichtet von zwei Obdachlosen, die erzählen, die Schwester habe zuletzt die Dosis von Medikamenten mit einem Pendel bestimmt. Das ging dem Bistum zu weit. „Da wird es schließlich gefährlich“, sagt der Bistumssprecher.

Die kommissarische Leitung der Wärmestube übernimmt von nun Diakon Meyer. Zudem arbeitet weiterhin eine Schwester der Franziskanerinnen dort. Der Orden will die Leitung der Wärmestube beibehalten und wird in den kommenden Wochen über den Einsatz weiterer Ordensschwestern und die Leitung der Einrichtung entscheiden. Schwester Antoinette, die die Wärmestube seit 2009 leitete, hat übrigens ihre Konsequenzen aus ihrer Beurlaubung gezogen: Sie ist nach 40 Jahren aus ihrem Orden ausgetreten.