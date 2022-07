Aufbauspieler Tim Burnette kündigte gestern an: „Ich werde nicht spielen. Ich bin enttäuscht. Vertrauen ist verloren gegangen.“ Der Amerikaner hatte wie der kanadische Nationalspieler Jevohn Shepherd zuletzt nicht am Training teilgenommen. Sie waren zwar in der Halle, trainierten aber nicht mit. Das bestätigte gestern die Geschäftsführung der Ballers auf Nachfrage. Shepherd will sich überlegen, ob er spielt.