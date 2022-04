Nach heftiger Gegenwehr konnten Polizeibeamte einen 65-Jährigen festnehmen. (Symbolfoto) FOTO: imago images/Fotostand/K. Schmitt Streit um Überweisungsgebühren eskaliert Wegen 95 Cent: Rentner prügelt sich in Ostercappeln mit Polizisten Von Dietmar Kröger | 21.04.2022, 10:10 Uhr | 1 Leserkommentar

Erinnern Sie sich an den Rentner aus Ostercappeln, der sich juristisch mit der Stadt Osnabrück angelegt hat, weil er 95 Cent Überweisungsgebühr von einem 15-Euro-Strafmandat wegen zu schnellen Fahrens abgezogen hatte? Der Mann hat seinen Kampf fortgesetzt - jetzt aber mit der Polizei. In Ostercappeln flogen am Dienstagmorgen die Fäuste.