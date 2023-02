Seidler war kürzlich mit dem Vorschlag in die Öffentlichkeit gegangen, den ehemaligen Güterbahnhof nicht für Gewerbeansiedlungen und für ein Gemeindezentrum der „Lebensquelle“ auszuweisen, sondern die Fläche im Südosten des Stadtzentrums als „Ringlok-Park“ zu nutzen. Im Entwurf, den der Landschaftsgärtner Gerhard Gust auf der Basis von Seidlers Überlegungen gezeichnet hat, gibt es Grün- und Freizeitflächen, ein Wald mit schnell wachsende Gehölzen, einen Mehrgenerationenspielplatz, Flächen für Beach-Volleyball und kleine öffentliche Gärten. Südlich der Eisenbahnstrecke Osnabrück-Hannover soll nach den Plänen von Seidler und Gust ein kleiner See an der Hase entstehen.

Romina Koers, die vor einigen Wochen ihre Bachelorarbeit im Studienfach Freiraumplanung an der Hochschule Osnabrück abgegeben hat, stieß auf bemerkenswerte Übereinstimmungen. Weil sie Teile ihrer Arbeit Ende Juni beim „Heimatabend“ von Kalla Wefel in der Lagerhalle vorgestellt hatte, drängte sich für sie die Frage auf, ob Seidler und Gust von ihr abgekupfert hätten. Den Begriff „Plagiat“ nahm sie dabei aber nicht in den Mund. Der fand sich dann im Zeitungsbericht, mit dem die Dinge auf den Punkt gebracht wurden.

OB-Kandidat Robert Seidler hält den Vorwurf mit der Erklärung von Romina Koers für widerlegt. „Wir kennen diesen Entwurf bis heute nicht“, erklärte er am Dienstag gegenüber unserer Zeitung. Das wolle er jedoch nachholen. Seidler hat die Bachelor-Studentin zu einem Gespräch in sein Büro eingeladen.

TEASER-FOTO: