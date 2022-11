Sichtbarer Protest an der Ellerstraße. Für den Ausbau der Straße müssten mehrere Linden gefällt werden. Foto: Jörn Martens up-down up-down Anwohner diskutieren mit Der Streit um den Ausbau der Ellerstraße betrifft ganz Osnabrück Von Wilfried Hinrichs | 11.11.2022, 17:33 Uhr

150 Anwohner der Ellerstraße haben am Donnerstagabend mit Osnabrücker Kommunalpolitikern über den umstrittenen Ausbau der Straße und die Straßenausbaubeiträge diskutiert. Es ist etwas in Bewegung gekommen, was alle Osnabrücker betreffen könnte.