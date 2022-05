An der Osnabrücker Johannisstraße hat es eine gefährliche Körperverletzung gegeben. FOTO: Michael Gründel Polizei sucht Zeugen Nach Streit am Neumarkt: Unbekannter schlägt 42-Jährigen in Osnabrück nieder Von Elena Werner | 20.05.2022, 17:33 Uhr

Vor dem grünen Kachelhaus am Osnabrücker Neumarkt und später in der Johannisstraße kam es bereits am vergangenen Wochenende zu einem Zwischenfall, für den die Polizei jetzt Zeugen sucht.