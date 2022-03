In Osnabrück sollen am Mittwoch Warnstreiks in Kitas und der sozialen Arbeit stattfinden, wie verdi mitteilt. (Symbolbild) FOTO: dpa/Paul Zinken Betreuungsausfälle in Kitas erwartet Aufruf von Verdi: Streik am Mittwoch in Kitas und sozialer Arbeit in Osnabrück Von Henrike Laing | 28.03.2022, 17:00 Uhr

Die Gewerkschaft Verdi hat niedersachsenweit Beschäftigte in Sozial- und Erziehungsberufen zu Warnstreiks aufgerufen. Am Mittwoch, 30. März, ist in Osnabrück eine Demonstration durch die Innenstadt angekündigt. Es kann zu Betreuungsausfällen in Kitas kommen.