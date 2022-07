FOTO: André Partmann Bauarbeiten fast abgeschlossen Buersche Straße in Osnabrück viel früher fertig: Warum nicht immer so? Von Wilfried Hinrichs | 16.07.2022, 07:57 Uhr

Tempo, Tempo: In rekordverdächtiger Zeit haben die Stadtwerke die Bauarbeiten auf einer wichtigen Verkehrsachse in den Osnabrücker Osten beendet. Am Montag, 18. Juli, rollt der Verkehr wieder auf der Buerschen Straße. Viele werden aufatmen - und sich fragen: Warum kann es nicht immer so schnell gehen?