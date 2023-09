Tagung im Osnabrücker Innovatorium Straßenbau aus recyceltem Baustoff: Wie eine gute Idee ins Chaos führte Von Wilfried Hinrichs | 22.09.2023, 08:02 Uhr Schwerpunkt beim Niedersächsischen Straßenbautag in Osnabrück: Nachhaltigkeit im Straßenbau Symbolfoto: dpa/Marcus Brandt up-down up-down

Nach 15 Jahren Diskussion ist im August die „Mantelverordnung“ in Kraft getreten, die die Wiederverwendung von altem Straßenbaumaterial regelt. Doch in der Praxis verhindere sie eher ein Recycling, beklagte Baugewerbe-Präsident Christian Staub während einer Branchentagung in Osnabrück – wo Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies (SPD) genau zuhörte.