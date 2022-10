Ein 34 Jahre alter Mann ist am Montag am Osnabrücker Hauptbahnhof verhaftet worden. Symbolfoto: Stefan Sauer/dpa up-down up-down Am Osnabrücker Hauptbahnhof verhaftet Mann bezahlt Geldstrafe nicht und geht direkt ins Gefängnis Von Alexander Kruggel | 04.10.2022, 13:05 Uhr

Die Handschellen klickten am Montagabend am Hauptbahnhof in Osnabrück: Beamten der Bundespolizei war zufällig ein Mann in die Arme gelaufen, der per Haftbefehl gesucht wurde.