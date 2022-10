Rätselraten vor der Anzeigetafel im Osnabrücker Hauptbahnhof: Welcher dieser Züge wird wirklich abfahren? Foto: Festim Beqiri/TV 7 News up-down up-down Nichts fährt mehr Großstörung bei der Bahn: Ratlosigkeit am Osnabrücker Hauptbahnhof Von Cornelia Achenbach | 08.10.2022, 10:30 Uhr

Wegen einer größeren technischen Störung fallen an diesem Samstag in ganz Norddeutschland Züge aus. Auch am Osnabrücker Hauptbahnhof bilden sich vor den beiden Reisezentren lange Schlangen.