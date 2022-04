Die Auszeichnung ist mit 2500 Euro dotiert. „Gerade bei Publikumspreisen ergeben sich oft Überraschungen, die von Entscheidungen der Fachjurys deutlich abweichen“, sagte Filmfest-Leiter Florian Vollmers. Der Preis soll in der Kategorie „Focus on Europe“ vergeben werden, in dem unabhängige Filmkunstproduktionen aus Europa präsentiert werden. Das Unabhängige Filmfest Osnabrück findet vom 23. bis 27. Oktober zum 28. Mal statt.