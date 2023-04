Jessica Kawentel ist Hebamme und begleitet auch stille Geburten. Foto: Jörn Martens up-down up-down Jessica Kawentel zu stillen Geburten Hebamme aus Osnabrück erzählt: Wenn die Entbindung ein Abschied ist Von Jessica von den Benken | 10.04.2023, 12:00 Uhr | Update vor 21 Min.

In den Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück ist Jessica Kawentel stellvertretende leitende Hebamme. Sie liebt ihren Job. Er ist mit unglaublich viel Glück, an manchen Tagen aber auch mit unendlicher Trauer verbunden. Trauer dann, wenn Kinder still geboren werden.