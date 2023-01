Damit es weiter aufwärts geht, erhielt der Verein „KAOS – Kultur für Alle Osnabrück“ eine Spende in Höhe von 5.000 Euro vom Osnabrücker Club. Dessen Vorsitzender Fritz Brickwedde (links) übergab die Spende an die Vereinsmitarbeiter Max Ciolek, Thomas Schmitz und Lara Rennen (von links). Foto: Thomas Wübker up-down up-down Kaos, terre des hommes, Alpenverein Stiftung Osnabrücker Club spendet drei Institutionen insgesamt 15.000 Euro Von Thomas Wübker | 19.01.2023, 17:22 Uhr

15.000 Euro verteilte Fritz Brickwedde in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Stiftung Osnabrücker Club in den vergangenen zwei Wochen an drei Institutionen in Osnabrück: an terre des hommes, den Verein „Kaos – Kultur für Alle Osnabrück“ sowie den Deutschen Alpenverein.