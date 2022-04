Wilhelm Koormann, Geschäftsführer der Hasetal Touristik, ist sich ebenfallssicher: „Wir bieten denRadwanderern sozusagen ein Rund-um-sorglos-Angebot: Diesorgfältige Streckenauszeichnung, für den Notfall ein Pannenservice, ein Frühstücksimbiss, Erfrischungen unterwegs, ein zünftiges Mittagessen, die Tombola, ein einzigartiges Programm in Quakenbrück und der sichere Transfer zum Ausgangspunkt sollten die Radwanderung wieder zu einem außergewöhnlichen Erlebnis machen.“

Veranstaltungspartner ist in diesem Jahr die Oldenburgische Landesbank. Das Mitglied der Geschäftsleitung für die Region Osnabrück/ Osnabrücker Land, Frank Uhlhorn, freut sich ebenfalls schon auf das Radel-Großereignis. Für die Teilnehmer der Tour hält die Oldenburgische Landesbank zudem eine Erfrischung für unterwegs bereit.

Buntes Programm am Ziel

Die Teilnehmer aus Osnabrück und Meppen starten ab 8.30 Uhr; in Quakenbrück geht es etwas früher los, da die Teilnehmer aus der Burgmannstadt sich bereits um 7.30 Uhr am Neuen Markt treffen, um dann samt Fahrrädern nach Meppen gebracht zu werden. Nach der Tour und dem Unterhaltungsprogramm auf dem Marktplatz in Quakenbrück endet die Veranstaltung um etwa 17 Uhr.

Die Teilnahmegebühr für die Radwandertour beträgt für Erwachsene 17 Euro, Kinder bis 14 Jahre fahren für neun Euro mit, OS-/EL-Card-Besitzer erhalten zudem zehn Prozent Bonus, Kunden der OLB bekommen in den Filialen der Bank ebenfalls einen Bonus. Die Teilnahmekarten gibt es ab Montag, 4. April, in den Geschäftsstellen der Zeitungen aus dem Medienhaus Neue OZ, bei der Hasetal-Touristik sowie in den Filialen der Oldenburgischen Landesbank in Osnabrück (Rosenplatz, Sedanplatz, Lüstringen und Osnabrück-Zentrale), Bramsche, Meppen, Bersenbrück und Quakenbrück (Am Markt und Friedrichstraße) sowie in Löningen.