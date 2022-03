Mitglieder der Dance Company proben für „Singin‘ in the Rain“ Stepptanz. Foto: David Ebener FOTO: David Ebener Bühnenversion eines Musicalfilms Warum das Ensemble des Theaters Osnabrück für eine Premiere steppen muss Von Tom Bullmann | 02.03.2022, 15:04 Uhr

Für einige Tänzer und Musicaldarsteller des Theaters Neuland: Choreografin Andrea Danae Kingston führt das Ensemble für „Singin´ In The Rain“ in die Kunst des Stepptanzes ein.