Steigende Inzidenz Vor allem Grundschulen in der Region Osnabrück leiden unter Corona | 16.03.2022

Es entbehrt nicht einer gewissen Logik: In den Schulen, in denen die Impfquote niedrig ist, sind die Infektionszahlen hoch - den Grundschulen. Aber auch andere Lehranstalten in Stadt und Landkreis kämpfen mit hohen Krankenständen bei Lehrern und Schülern.