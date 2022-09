Rainer Welp rechnet in seiner Bäckerei mit doppelt so hohen Energiekosten ab Herbst und kritisiert, dass die drastisch steigenden Kosten viele Bäcker überfordern. Die Politik lasse das Bäckerhandwerk einfach im Stich. Foto: Michael Gründel up-down up-down Donnerstag geht das Licht aus Steigende Energiekosten bedrohen Bäcker in der Region Osnabrück Von Jean-Charles Fays | 07.09.2022, 13:05 Uhr

Die hohen Energiekosten sind eine große wirtschaftliche Gefahr für Bäcker in der Region Osnabrück. Daher setzen einige Bäckereien am Donnerstag, 8. September, ein „Spar-Zeichen“ und schalten in den Verkaufsstellen für einen Tag das Licht aus. Der Obermeister der Bäcker-Innung, Rainer Welp, erklärt die Hintergründe und stellt Forderungen an die Politik.