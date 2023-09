Bereits ab Freitagmittag dürfte es auf den Autobahnen voll werden: NRW startet in die Herbstferien, in Niedersachsen gibt es mit einem Brückentag ein verlängertes Wochenende für alle Schüler. Die niedersächsischen Herbstferien gehen dann vom 16. Oktober bis 30. Oktober, der 31. Oktober ist ein Feiertag. Deshalb geht es für Schüler erst am 1. November wieder in die Schule.

Staus auf den Autobahnen um Osnabrück

„Während dieser Zeiten ist erfahrungsgemäß besonders an den Freitagnachmittagen und samstags vermehrt mit Staus und stockendem Verkehr zu rechnen“, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn Westfalen. Niederlassungsdirektorin Elfriede Sauerwein-Braksiek rät dazu, den Beginn der Urlaubsreise oder Tagesausflüge nach Möglichkeit zwischen Sonntag und Donnerstag zu planen. Während der Ferienzeiten will die Autobahn Westfalen, deren Niederlassungsgebiet sich auch über Hessen erstreckt, auf Tagesbaustellen verzichten, kündigt sie an. Solche kurzfristigen Maßnahmen würden auf andere Tage verlegt.

Hier wird rund um Osnabrück aktuell auf den Autobahnen gebaut:

A1 nördlich von Osnabrück: Dort läuft weiterhin auf rund 30 Kilometern Länge der sechsspurige Ausbau der Autobahn zwischen den Anschlussstellen Bramsche und Lohne/Dinklage . „Der Verkehr fließt hier mit Tempo 100 km/h auf jeweils zwei verengten Spuren je Richtung“, heißt es von der Autobahn Westfalen.

Dort läuft weiterhin auf rund 30 Kilometern Länge der sechsspurige Ausbau der Autobahn zwischen den Anschlussstellen . „Der Verkehr fließt hier mit Tempo 100 km/h auf jeweils zwei verengten Spuren je Richtung“, heißt es von der Autobahn Westfalen. A1 bei Osnabrück: Ab Anfang Oktober wird zwischen Osnabrück-Hafen und Osnabrück-Nord die Fahrbahndecke erneuert, kündigt die Autobahn Westfalen an. Für Autofahrer stehen deshalb jeweils nur zwei Spuren je Richtung zur Verfügung. Und Verkehrsteilnehmer müssen langsamer fahren: „Das Tempo wird auf 80 km/h reduziert.“

Ab Anfang Oktober wird zwischen die Fahrbahndecke erneuert, kündigt die Autobahn Westfalen an. Für Autofahrer stehen deshalb jeweils nur zwei Spuren je Richtung zur Verfügung. Und Verkehrsteilnehmer müssen langsamer fahren: „Das Tempo wird auf 80 km/h reduziert.“ A30 bei Osnabrück: Zwischen den Anschlussstellen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern laufen weiterhin die Arbeiten an der der Talbrücke Hakenhof. Diese wird verstärkt. Für Autofahrer bedeutet das, dass sie im Baustellenbereich über jeweils zwei verengte Fahrspuren geleitet werden.

Zwischen den Anschlussstellen Hasbergen-Gaste und Osnabrück-Hellern laufen weiterhin die Arbeiten an der der Talbrücke Hakenhof. Diese wird verstärkt. Für Autofahrer bedeutet das, dass sie im Baustellenbereich über jeweils zwei verengte Fahrspuren geleitet werden. A30 bei Ibbenbüren: Im Bereich der Anschlussstelle Ibbenbüren werden nach Angaben der Autobahn Westfalen Haupt- und Überholfahrspur voneinander getrennt mit zwei verengten Fahrspuren je Richtung über die A30-Brücke geführt. „Das Tempo für Lkw wird auf 60 km/h gedrosselt; Pkw können den Bereich mit 80 km/h passieren.“

Im Verlauf der A1 Richtung Süden müssen sich Autofahrer auf weitere Baustellen einstellen:

A1 südlich von Münster zwischen Münster-Hiltrup und Ascheberg

A1 nördlich des Kreuzes Unna

A1 bei Wuppertal

Auch auf der A31 im Emsland zwischen den Anschlussstellen Lathen und Rhede wird gebaut. Dort erneuert die Autobahn Westfalen die Fahrbahn.