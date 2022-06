Der Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 10.10 Uhr zwischen Hasbergen-Gaste und dem Kreuz Lotte in Fahrtrichtung Niederlande. Eine Wanderbaustelle auf der A30 hatte zu einem Stau geführt, den ein herannahender Lkw-Fahrer (41) aus Russland zu spät bemerkte. Trotz Vollbremsung sei der Lastwagen mit großer Wucht in das Heck eines weiteren Sattelzuges geprallt, der von einem 53-jährigen Deutschen gelenkt wurde. Das Führerhaus des Unglückslasters wurde bei dem Zusammenstoß tief eingedrückt. Dennoch habe es der 41-jährige Fahrer geschafft, sich allein aus dem völlig zerstörten Fahrerhaus zu befreien, berichtet die Nachrichtenagentur Nord-West-Media TV. Die Feuerwehr veranlasste den Transport des nach Polizeiangaben schwer verletzten Mannes in ein Osnabrücker Krankenhaus. Der andere Lkw-Fahrer blieb unverletzt.