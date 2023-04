Am Bahndamm in der Gartlage mussten einige Dutzend Kleingärten aufgegeben werden. Kehren die Laubenpieper eines Tages zurück? Foto: Jörn Martens up-down up-down Vorstoß der Osnabrücker CDU-Fraktion Statt Fußballzentrum: Entstehen jetzt Öko-Park und Kleingärten in der Gartlage? Von Wilfried Hinrichs | 25.04.2023, 18:33 Uhr

Was tun mit den Flächen in der Gartlage, die einst für ein Fußball-Leistungszentrum vorgesehen waren? Der Osnabrücker Stadtrat will die grüne Oase nicht brach liegen lassen und eine neue Entwicklung anschieben – aber nicht sofort.