Mittlerweile konnten 90.000 Euro für den Moorschutz am Venner Moor gespendet werden. Ann Christin Kornelsen und Alexander Kornelsen von „Mission to Marsh“ geben einen ersten Check an Andreas Peters vom Umweltforum Osnabrücker Land. Foto: Nico Marsänger up-down up-down Vom Start-Up „Mission to Marsh“ 90.000-Euro-Spende für Moorschutz in der Region Osnabrück – warum ist der so wichtig? Von Nico Marsänger | 29.07.2023, 17:15 Uhr

Ganze 90.000 Euro hat das Start-Up „Mission to Marsh“ aufgetrieben, um den Moorschutz in der Region Osnabrück voranzutreiben. In Zusammenarbeit mit dem Umweltforum Osnabrücker Land soll das Geld nun in den Schutz des Venner Moores investiert werden. Warum ist der Moorschutz so wichtig?