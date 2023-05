Das Deutschland-Ticket für 49 Euro ist am heutigen 1. Mai gestartet. Foto: Nina Kallmeier up-down up-down Am Osnabrücker Bahnhof Start des Deutschlandtickets: Voll ist es vor allem beim Bäcker – und an der Information Von Nina Kallmeier | 01.05.2023, 12:24 Uhr

Einmal mit dem Zug beispielsweise von Osnabrück nach Norderney und zurück? Mit dem Deutschlandticket ist das möglich. Am 1.-Mai-Feiertag war es um die Mittagszeit am Osnabrücker Bahnhof jedoch vor allem an zwei Orten voll.