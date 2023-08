Kunst mit sozialem Engagement verbindet Mika Springwald auch aus beruflichen Gründen. Er ist Sozial-Arbeiter bei der Caritas in Stadt und Landkreis Osnabrück. In dieser Funktion ist er mit Streetart in Berührung gekommen. Bei einem Workshop vor 15 Jahren mit Jugendlichen und einer Graffiti-Gruppe aus Chile hat er selbst Blut geleckt. „Das Sprayen habe ich mir selbst angeeignet, hatte dabei aber immer im Hinterkopf, diese Kunst auch mit Jugendlichen umzusetzen“, sagt er.

Kunst und soziales Engagement

Mika Springwald hat sich einen Namen mit verschiedenen Arbeiten gemacht. Er gestaltete das Quartiersbüro in der Johannisstraße in Osnabrück, eine bunte Bank mit Flüchtlingen hinter dem Grünen Jäger in Osnabrück und das Kunstwerk am Hasesee in Bramsche, das von Brandstiftern zerstört wurde. Bekannt geworden ist er aber durch die Gestaltung der Verkehrsschilder.

Rüdiger Scholz, der damalige Chef der Agentur Goldrush, die die Open Airs im Schlossgarten veranstaltet, hatte die Idee für eine Charity-Aktion, die die Festivals flankieren sollte, erzählt er. Mika Springwald steuerte die Verkehrsschilder zu der Idee bei. Die hat er von Baufirmen bekommen. „Schwieriger war es, Kontakt zu den Stars aufzubauen.“ Oftmals stehe das jeweilige Management dazwischen, das seine Schützlinge vor jedweder Ablenkung schützen will, sagt er weiter. Springwald hat aber Künstler, die zunächst eine Teilnahme an der Charity-Aktion abgelehnt haben, vor Ort im Schloss davon überzeugen können, doch mitzumachen, berichtet er.

Schnelle und unbürokratische Hilfe

Die Erlöse der Versteigerungen der von Mika Springwald gestalteten Verkehrsschilder gehen an die „Stiftung Horizont“ der Caritas. „Sie hilft Familien auf schnelle und unbürokratische Weise, wenn sie nicht wissen, womit sie Lebensmittel oder Baby-Artikel bezahlen sollen, oder sie keinen Platz im Frauenhaus bekommen haben“, so Springwald. Diese konkrete und direkte Art und Weise der Unterstützung sei etwas, was die Künstler gut finden, sagt er. Im Schnitt werden die Kunstwerke für 1000 Euro versteigert. Das erste von den Fantastischen Vier hat sogar 2000 Euro eingebracht.

Schilderwald im Treppenhaus: Einige seiner Werke hat Mika Springwald behalten. Sein jüngstes Werk hält er in den Händen. Das wird demnächst versteigert. Foto: Thomas Wübker

Am vergangenen Wochenende waren die Fantastischen Vier und Cro die Stars beim Schlossgarten Open Air. Letzterer wolle sich selbst künstlerisch an einem Werk von Mika Springwald beteiligen, sagt er. „Die Fantastischen Vier haben als Erste bei der Erstauflage des Festivals vor acht Jahren unterschrieben und auch dieses Mal nicht lange gezögert.“ Das Verkehrsschild mit ihren Konterfeis und ihren Unterschriften wird auf der Interplattform United Charity versteigert. Dort werden aktuell auch ein Autogramm von Elvis Presley und ein DFB-Trikot von Joshua Kimmich versteigert. Die Erlöse dieser Plattform kommen zu 100 Prozent Kinderhilfsprojekten zugute.

Die Fantastischen Vier in der Sackgasse. Foto: Thomas Wübker