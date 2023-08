Warnung vor steigendem Pegel der Hase Starkregen: Osnabrücker stehen in ihren Kellern knöcheltief im Wasser , Anke Schneider und | 03.08.2023, 13:31 Uhr | Update vor 17 Min. Von Marlen Busse Henrike Laing | 03.08.2023, 13:31 Uhr | Update vor 17 Min. Bei Familie Warlimont half die Osnabrücker Feuerwehr, das Wasser im Keller zu entfernen. Foto: Marlen Busse up-down up-down

Starke Regenfälle haben im Stadtgebiet von Osnabrück am Donnerstag an manchen Stellen für große Probleme gesorgt. Der enorme Niederschlag ließ Keller volllaufen. Gegen 13.30 meldete die App Katwarn zudem Hochwasser in der Hase.