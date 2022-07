Bei dem Brand in der Heuballenpresse in Gretesch ist viel Rauch entstanden. FOTO: NWM-TV up-down up-down Anwohner sollten Fenster geschlossen halten Starke Rauchentwicklung: Heuballenpresse brennt in Osnabrück Von Niklas Golitschek | 04.07.2022, 18:43 Uhr

Wegen eines Brandes in einer Heuballenpresse sind am frühen Montagabend Einsatzkräfte der Feuerwehr an den Strothmannsweg in Osnabrück-Gretsch gerufen worden.