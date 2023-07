Der Überraschungsauftritt des renommierten Opernsängers Ricardo im Lotta Restaurant ist geglückt. Foto: Swaantje Hehmann up-down up-down Supertalent-Sieger singt Arie Star-Tenor Ricardo Marinello überrascht die Gäste im Osnabrücker Restaurant Lotta Von Bettina Mundt | 09.07.2023, 12:10 Uhr

Eine Kostprobe unerwarteter Art gab es am Samstagabend im italienischen Restaurant Lotta am Westerberg in Osnabrück: Opernsänger und Supertalent-Gewinner Ricardo Marinello sorgte bei den Gästen mit Gesangseinlagen für ein besonderes Erlebnis.