Vor zehn Jahren wurde Aurel Mertz von Frank Elstner entdeckt. Er förderte ihn in seiner Moderatorenschule und unterstützte ihn bei der Produktion seiner ersten TV-Formate. Aurel Mertz war in Shows auf Tele5, ProSieben und ZDFneo zu sehen. Einen Skandal provozierte er, als er angesichts der „Black Lives Matter“-Bewegung einen dunkelhäutigen Mann spielte, der sein Fahrrad aufschließen wollte und dabei von Polizisten erschossen wurde, weil sie ihn für einen Dieb hielten. Der Empörung einiger Politiker hielt er entgegen: „So lange … Racial-Profiling-Studien abgesagt werden, müssen wir den Finger in die Wunde legen.“

Privates und Shitstorm

In seinem Stand-Up Comedy-Programm „Flawless“ spricht Aurel Mertz über Aktuelles, Privates und seinen größten Shitstorm. Er improvisiert viel, bezeichnet Till Lindemann als jemand, der nach Bifi riecht, und spricht über Katzen. Er wird als Mensch beschrieben, der mit großer Leidenschaft unterhaltsame Inhalte generiert und sich dabei selbst nicht zu ernst nimmt.

Der Auftritt von Aurel Mertz im Rosenhof in Osnabrück beginnt am Mittwoch, 8. November, um 20 Uhr. Tickets unter www.ticketheimat.de.