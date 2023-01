Lustige Geschwister: Carolin und David Kebekus. Der Bruder kommt am 26. Januar nach Osnabrück. Foto: dpa up-down up-down Der Bruder von Carolin Kebekus Stand-Up Comedian David Kebekus am 26. Januar in Osnabrück Von Thomas Wübker | 11.01.2023, 15:10 Uhr

In der Familie Kebekus muss es sehr lustig zugegangen sein. Carolin Kebekus ist in der Comedy-Branche aktiv. Ihr Bruder David ebenso. Und der kommt am Donnerstag, 26. Januar, ins Haus der Jugend in Osnabrück.