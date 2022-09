Statt der bisherigen 4 Cent pro Kilowattstunde Arbeitspreis werde sie in der Grundversorgung künftig voraussichtlich 50 bis 80 Cent pro Kilowattstunde bezahlen, wurde Mechthild Möllenkamp von den Stadtwerken Osnabrück prognostiziert. Symbolfoto: Michael Gründel up-down up-down Andere Energieversorger aber schon Warum die Stadtwerke Osnabrück Geschäftsleuten kein neues Strom-Angebot machen Von Jean-Charles Fays | 21.09.2022, 05:30 Uhr

Die Stadtwerke Georgsmarienhütte und andere Energieversorger in der Region machen Geschäftsleuten mit auslaufenden Stromlieferverträgen neue Angebote, die Stadtwerke Osnabrück wollen Geschäftskunden hingegen weiterhin in die Grundversorgung rutschen lassen. Wir haben nachgefragt, wie stark die Strompreise in der Grundversorgung bereits gestiegen sind.