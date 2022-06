Die Stadtwerke Osnabrück bieten persönliche Energieberatung nun nur noch am Hauptsitz an der Alten Poststraße an. Eine Service-Hotline und eine zentrale Mailadresse sind aber weiterhin erreichbar. FOTO: Michael Gründel Energieberatung nur am Hauptsitz Stadtwerke Osnabrück schließen Servicezentrum am Nikolaiort Von Jean-Charles Fays | 03.06.2022, 18:09 Uhr

Wegen eines Wasserschadens war das Stadtwerke-Servicezentrum am Nikolaiort bereits vorübergehend geschlossen. Nun kündigen die Stadtwerke Osnabrück an, dass das Servicezentrum komplett geschlossen wird. Künftig soll die Energieberatung nur noch am Hauptsitz an der Alten Poststraße angeboten werden.