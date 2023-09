30 Grad ab Mittwoch vorhergesagt Stadtwerke Osnabrück reagieren auf Hitze: Moskaubad öffnet wieder Von Niklas Pohlmann | 04.09.2023, 14:36 Uhr Hochsommerliche Temperaturen im September sorgen für Saisonverlängerung des Moskaubads. Archivfoto: Michael Gründel up-down up-down

Der Sommer feiert ein Comeback. In Osnabrück soll das Thermometer am Mittwoch wieder die 30-Grad-Marke erreichen. Die Stadtwerke Osnabrück reagieren – und wollen das Moskaubad nun doch wieder öffnen. Wir haben nachgefragt, wann es so weit ist.