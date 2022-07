SWO-Vorstände Stefan Grützmacher und Stephan Rolfes (im Hintergrund) stellten am Mittwoch im Beisein der SWO-Aufsichtsratsvorsitzenden und Oberbürgermeisterin Katharina Pötter Pläne für die Zukunft vor. FOTO: Benjamin Beutler up-down up-down Einschnitte und Preiserhöhungen Stadtwerke Osnabrück: Historisches Minus zwingt zum Umdenken und | 06.07.2022, 19:00 Uhr | Update vor 1 Std. | Von Wilfried Hinrichs Dietmar Kröger | 06.07.2022, 19:00 Uhr | Update vor 1 Std. | 11 Leserkommentare

Einschnitte im Busverkehr, im Bäderbetrieb und vielleicht auch bei Personal und Gehältern - es war schwere Kost, was Vorstand und Aufsichtsratsvorsitzende der Presse am Mittwoch kurz vor der Hauptversammlung der Stadtwerke Osnabrück (SWO) verkünden mussten. Das historische Minus aus dem Jahr 2021 in Höhe von 16,9 Millionen Euro zwingt zum schmerzhaften Handeln.