Zu überbieten sind 141.675 Fahrradkilometer aus dem Vorjahr. FOTO: Michael Gründel Drei Wochen lang Kilometer sammeln Stadtradeln startet in diesem Jahr deutlicher früher in Osnabrück Von Jörg Sanders | 29.03.2022, 09:30 Uhr

Auf ein Neues: Die bundesweite Aktion Stadtradeln geht in die nächste Runde. In Osnabrück beginnt der Aktionszeitraum in diesem Jahr deutlich früher als im vergangenen.