Gefüllt nicht nur mit Büchern, sondern auch mit Zusatzinformationen und Handreichungen sind die Lesekreis-Taschen der Osnabrücker Stadtbibliothek. Foto: Stadtbibliothek Osnabrück up-down up-down Als Anreiz für neue Lesekreise Warum die Stadtbibliothek Osnabrück spezielle Taschen mit Büchern anbietet Von Matthias Liedtke | 25.11.2022, 11:00 Uhr

Lesekreise erfreuen sich gerade in der kälteren Jahreszeit großer Beliebtheit. Aber über welche Bücher soll man an welchem Ort miteinander sprechen? Die Stadtbibliothek Osnabrück leistet ab sofort Hilfestellung und bietet sogenannte Lesekreis-Taschen an.