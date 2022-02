Nach Corona-Verstößen im Juni 2021 musste das Meller Naava bereits ein Bußgeld in Höhe von 4000 Euro zahlen. Im November 2021 waren die Verstöße in der Großraumdiskothek so gravierend, dass dem Naava das höchste jemals in der Region Osnabrück verhängte Corona-Bußgeld droht. (Archivfoto)

FOTO: Simone Grawe