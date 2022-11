Sie wollen nur ihre Ruhe: (von links) Tim, Dennis, Jessica und „Schlogarten-Daddy“ in ihrem Camp auf dem Osnabrücker Ziegenbrink. Foto: Thomas Osterfeld up-down up-down Fünf Wohnungslose und ein Hund Stadt Osnabrück will Obdachlosen-Camp am Ziegenbrink nicht mehr lange dulden Von Sandra Dorn | 17.11.2022, 07:17 Uhr

In der Stadt sei es lebensgefährlich, auf der Straße zu übernachten. Das sagen Tim, Jessica und die anderen beiden Obdachlosen, die seit einigen Wochen auf einer abgelegenen Lichtung am Osnabrücker Ziegenbrink zelten. Doch die Stadt will, dass sie ihr Camp räumen. Wo sollen sie hin?