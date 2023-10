Bei leerstehenden Wohnungen sind Osnabrück die Hände gebunden

„Soweit wir wissen, hat Osnabrück keine großen Leerstandsprobleme“, sagt Sabine Steinkamp, Leiterin der Kontaktstelle Wohnraum und Wohnbauförderung bei der Stadt Osnabrück. Nach ihrer Schätzung stehen lediglich drei Prozent der Osnabrücker Wohnungen leer. „Diesen Leerstand müssen wir auch haben als Fluktuationsreserve.“ Soll heißen: Es bedarf immer einiger freier Wohnungen, um überhaupt zum Beispiel den Wechsel in eine größere Wohnung oder den Zuzug zu ermöglichen.

Stadt hat kaum Einfluss auf Nutzung

Allerdings, so räumt Steinkamp ein, ist das Wissen der Stadt über eventuelle Leerstände eher ein rudimentäres. Zwar kämen gelegentlich Bürger in die Kontaktstelle, um auf vermeintliche Leerstände aufmerksam zu machen. Einfluss auf die Nutzung zu nehmen, sei aber für die Stadt kaum möglich. „Wenn sich ein Eigentümer entscheidet, sein Haus oder seine Wohnung leer stehen zu lassen, dann ist das so.“

Dabei sind die Gründe für den Leerstand oftmals handfester Natur wie zum Beispiel Erbschaftsauseinandersetzungen oder die Frage, was nach dem Umzug der Eigentümer zum Beispiel in ein Seniorenheim mit der Immobilie geschehen soll.

Fördermöglichkeiten als Anreiz für Immobilienbesitzer

Leerstände genießen aufgrund der genannten Problematik nicht Steinkamps oberste Priorität. Ziel ihrer und der Arbeit ihrer Kollegen ist vielmehr, vorhandenen Wohnraum besser zu nutzen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die Stadt verschiedene Fördermöglichkeiten als Anreiz für Immobilienbesitzer geschaffen.

Das „Förderprogramm für zukunftsorientierte Wohnraumnutzung und Modellprojekte“ sieht drei Förderschwerpunkte vor. Einen Zuschuss bis maximal 200 Euro für Erstberatung und Planungskosten gibt es für Eigentümer, die sich Klarheit darüber verschaffen wollen, wie ihr bestehender Wohnraum so umgestaltet oder ergänzt werden kann, dass eine oder weitere Wohneinheiten entstehen.

7500 Euro für eine neue Wohneinheit

Sollten sich die Überlegungen konkretisieren, weil sich zum Beispiel ein älteres Ehepaar kleiner setzen und seine Immobilie dahingehend umgestalten möchte, fördert die Stadt diese Umbaumaßnahme mit 7500 Euro. Voraussetzung ist, dass zusätzliche Wohneinheiten entstehen und der bisherige Wohnraum effizienter genutzt wird.

Unterstützung bei der Renovierung

Geld gibt es auch für die Wiedervermietung von längerfristigem Leerstand. Die Reaktivierung von marktfähigen Wohnungen wird mit 500 Euro gefördert; wer erst renovieren muss, um die Wohnung wieder in die Vermietung geben zu können, kann von der Stadt mit maximal 2000 Euro unterstützt werden.

Die Angst vor dem Vermieten nehmen

Steinkamp weiß, dass sich vor allem ältere Immobilienbesitzer oftmals schwer tun, fremde Mieter in ihrem Haus aufzunehmen, zumal wenn sie finanziell nicht darauf angewiesen sind. „Dabei können Mieter auch eine Unterstützung sein.“ Um Sorgen und Ängsten wie zum Beispiel vor Mietnomaden entgegen zu treten, sieht sie ihre Funktion erstrangig in der Beratung und weniger in der Recherche nach Leerständen: „Das könnten wir auch personell gar nicht leisten.“

Also haben Steinkamp und ihre Kollegen ihr Büro in der Bierstraße 32 zu einer offenen Anlaufstelle gemacht. Hier stehen sie für Fragen rund um das Thema Wohnen zur Verfügung. Dabei darf es sich auch gerne um größere Projekte wie innovative Modellvorhaben handeln, die neue Wege in sozialen und städtebaulichen Fragen aufzeigen und so ungenutzte Potenziale aktivieren. Die können übrigens mit bis zu 10.000 Euro aus dem Fördertopf der Stadt bedient werden.