Was einmal als Friedhof geplant war, ist nun Baugebiet. Auf den nicht mehr benötigten Erweiterungsflächen des Eversburger Friedhofs sollen 45 Ein- und Zweifamilienhäuser entstehen. 1,6 Hektar Bauland stehen dafür zur Verfügung. Anfang 2024 soll die Erschließung der Erversheide beginnen.

Bei der Vermarktung der Grundstücke wird erstmals die „Vergaberichtlinie für städtische Wohnbaugrundstücke“ angewandt. Interessenten müssen sich einem Bewerbungsverfahren stellen. Für einzelne Kriterien werden Punkte vergeben. Wer am Ende die meisten Punkte hat, bekommt den Zuschlag – wobei sich der Stadtrat jeweils die letzte Entscheidung vorbehält.

Die Höhe des Preisnachlasses muss noch berechnet werden

Die wichtigsten Kriterien sind der Familienstand, die Herkunft und der Arbeitsort. Auf Beschluss des Rates kommt ein weiterer Faktor hinzu: Junge Familien sollen einen Preisnachlass bekommen. Vorbild ist das Baugebiet südlich des Waldfriedhofs Dodesheide. Dort gewährte die Stadt für jedes Kind einen Preisnachlass (bis zu einer Höchstgrenze). Wie hoch der Rabatt in der Eversheide sein wird, müsse die Verwaltung noch ermitteln, sagte Fritz Brickwedde auf Nachfrage.

Im neuen Baugebiet Eversheide in Osnabrück-Eversburg sollen junge Familien billiger Grundstücke erwerben können. Das Foto entstand im März 2023.

Erbbauzins wäre viel zu hoch

Der Familienvorrang ist Teil eines Kompromisses, auf den sich die Ratsfraktionen kurz vor der Ratssitzung am Dienstag verständigt hatten. Er sieht außerdem vor, dass die Stadt alle Grundstücke direkt an Bauwillige verkauft, also Investoren zunächst ausschließt. Auf das Erbpachtmodell, das nach einem früheren Beschluss des Rates eigentlich überall greifen sollte, wird verzichtet, weil es finanziell keinen Anreiz bietet.

Im Gegenteil: Nach Berechnungen der Verwaltung müssten Bauwillige mit mittlerem Einkommen aktuell für ein 400 Quadratmeter großes Grundstück 340 Euro pro Monat an die Stadt zahlen. Wer nicht als Begünstigter für bezahlbaren Wohnraum gilt, wäre sogar mit rund 490 Euro monatlich in der Pflicht. Unter diesen Bedingungen wäre das Baugebiet Eversheide nicht zu vermarkten, meint die Verwaltung. Und dieser Ansicht schloss sich der Rat an. Unerschlossen kostet ein Quadratmeter Bauland 294,50 Euro. Interessenten mit unterem und mittlerem Einkommen zahlen den ermäßigten Preis von 206 Euro.

Brickwedde kritisiert Baulandpolitik

Fritz Brickwedde äußerte seine Genugtuung, dass das Anliegen der CDU Resonanz gefunden habe, jungen Familien Wohneigentum zu ermöglichen. Er zeigte sich aber „sehr enttäuscht“, wie in Osnabrück das Baulandmanagement in den vergangenen Jahren abgelaufen ist. Brickwedde zeigte auf das Beispiel Landwehrviertel, wo vor allem Großinvestoren zum Zuge gekommen seien. Die Preise seien jetzt so hoch, dass sich Normalverdiener kein Eigentum leisten könnten. Brickwedde nannte beispielhaft die 59 Reihen- und Doppelhäuser, die ab November als Mietobjekte an den Markt gehen und monatlich zwischen 1900 und 2600 warm kosten werden.

Erbpacht bleibt eine Option

Levin Bosche (BOB) begrüßte, dass der Stadtrat auf Erbpacht verzichtet. Heiko Panzer (SPD) verteidigte das Modell, weil es grundsätzlich die Schwelle für Bauinteressenten senke, die knapp kalkulieren müssten. Er wies darauf hin, dass die Stadt keinen Einfluss auf die Höhe des Erbbauzinses habe. Wulf-Siegmar Mierke (UWG) erinnerte daran, dass bei Verabschiedung der Erbpachtregel andere Bedingungen herrschten. Inflation und Zinswende hätten die Rahmenbedingungen grundlegend verschlechtert. Der Erbbauzins beträgt in der Regel fünf Prozent des Grundstückswertes.

Wohnungsnot energischer bekämpfen

Susanne Hambürger dos Reis (SPD) richtete einen dringenden Appell an alle politischen Ebenen, die Wohnungsnot zu bekämpfen und mehr bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Volker Bajus (Grüne) legte den Finger in die Wunde: Eine Kommune habe nur wenig Einflussmöglichkeiten auf den Wohnungsmarkt. Preisexplosion und Zinssteigerungen könne eine Stadt nicht beeinflussen. Vom Erbpacht-Modell will sich Bajus nicht grundsätzlich abwenden. Der Grundstückspreis sei oft der entscheidende Faktor für Bauwillige, ob es mit dem eigenen Haus klappen könne.

Marius Keite (CDU) warb für eine Entbürokratisierung und Rücknahme von Auflagen, die die Stadt in den vergangenen Jahren eingeführt hatte. So müssen Investoren sich an Kosten für die Infrastruktur (wie Kitas und Grundschulen) eines neuen Wohngebietes beteiligen.