Alles zugeparkt – das ist in der Wüste ein alltägliches Bild. Quartiersgaragen könnten da helfen. Aber mit dem Bau solcher Parkhäuser tut sich die Stadt schwer. Foto: Jörn Martens Für zugeparkte Stadtteile Stadt Osnabrück tut sich schwer mit dem Bau von Quartiersgaragen Von Rainer Lahmann-Lammert | 21.03.2023, 09:16 Uhr

In manchen Stadtteilen von Osnabrück sind fast alle Nischen am Straßenrand zugeparkt. Die Stadt erwägt deshalb den Bau von Quartiersgaragen, kann sie aber nicht bezahlen. Und auf manchem dafür favorisierten Grundstück bahnen sich Konflikte wegen konkurrierender Nutzungen an.